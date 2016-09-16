لإبعاد الحشرات عن الخزائن طبقي الآتي...

تشكّل خزائن المطبخ، خصوصاً تلك المصنوعة من الخشب، مأوى للحشرات. ولطرد هذه الأخيرة، طبقي النصائح الآتية:

| حافظي على نظافة خزائن المطبخ، عبر مسح دواخلها بممسحة مبلّلة بالماء المضاف إليه القليل من الخلّ الأبيض.

| تخلّصي من الرطوبة في دواخل الخزائن، عبر تجفيفها بقطعة من القماش الجافّ بعد الفراغ من التنظيف، كما تهوئتها قبل الإغلاق.

| افرشي مشمّعاً من الـ"بلاستيك" في داخل كلّ خزانة، لتضعي عليه العبوات محكمة الإغلاق.

| احرصي على سدّ الثقوب والشقوق إذ وجدت في الخزائن؛ لإبعاد الحشرات، لا سيما الصراصير.

| انثري القليل من ملح الطعام على الرفوف، للقضاء على الحشرات.

| وزّعي الأعشاب العطرية، كالريحان والنعناع، في دواخل الخزائن.