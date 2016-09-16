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لإبعاد الحشرات عن الخزائن طبقي الآتي...

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الجمعة 16-09-2016 17:03

تشكّل خزائن المطبخ، خصوصاً تلك المصنوعة من الخشب، مأوى للحشرات. ولطرد هذه الأخيرة، طبقي النصائح الآتية:

| حافظي على نظافة خزائن المطبخ، عبر مسح دواخلها بممسحة مبلّلة بالماء المضاف إليه القليل من الخلّ الأبيض.
| تخلّصي من الرطوبة في دواخل الخزائن، عبر تجفيفها بقطعة من القماش الجافّ بعد الفراغ من التنظيف، كما تهوئتها قبل الإغلاق. 
| افرشي مشمّعاً من الـ"بلاستيك" في داخل كلّ خزانة، لتضعي عليه العبوات محكمة الإغلاق.
| احرصي على سدّ الثقوب والشقوق إذ وجدت في الخزائن؛ لإبعاد الحشرات، لا سيما الصراصير.
| انثري القليل من ملح الطعام على الرفوف، للقضاء على الحشرات.
| وزّعي الأعشاب العطرية، كالريحان والنعناع، في دواخل الخزائن.

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سيدتي