كيف تجددين غرفة طفلك؟

عند بدء إجازة الصيف تتحول غرفة طفلك إلى معرض مصغر من الألعاب وهدايا العيد والإلكترونيات، التي تشغل تفكيرهم معظم الوقت، ومع قرب بدء الموسم الدِّراسي، يبدأ قلقل الأهالي حول كيفيَّة تنظيم وقت أبنائهم استعداداً لفصل دراسي حافل بالنشاط والاجتهاد. وتجديد الديكور وترتيب غرفة النوم الخاصة بطفلك، لكن تراكم المسؤوليات وحاجيات العيد، قد يمنع تجديدها أول الفصل، وعند أول فرصة يتم إنشاء غرفة لطفل يكون فيها قادراً على الاسترخاء واللعب مع القيام بكافة الأنشطة المتعلقة بالواجبات.



«سيدتي نت» التقت بالاختصاصيَّة الاجتماعيَّة ومصممة الديكور، آيات خلف، لتقدِّم لك بعض المقترحات لتجديد غرفة طفلك استعداداً لعام حافل بالحيويَّة والنشاط.



- رفع جميع الأجهزة الإلكترونيَّة، التي تشغل تفكيرهم معظم الوقت.

- تخصيص زاوية في الغرفة لوضع مكتب للدراسة مع مراعاة اختيار مقعد مريح للطفل.

- يفضل ترك طفلك يساهم في عمليَّة التجديد والتخطيط والاختيار، وذلك سيشعره بالفخر، واحرصي أن يرتاح طفلك في النظام الجديد للغرفة.



- يجب توفير الاضاءة المريحة لعينه ولتكن ملائمه لألوان الغرفة، والاعتناء باختيار الإنارة المناسبة للمكتب والغرفة ككل، حتى تساعده على الدِّراسة والتركيز.

- جدِّدي ستائر الغرفة ومفرش السرير باحتوائه على رسومات شخصيَّة طفلك المفضلة من الشخصيات الكرتونيَّة لتتلاءم مع مشترياته المدرسيَّة .

- اضيفي بعض الأرفف الملونة ليضع كتبه المدرسيَّة عليها، والجوائز والشهادات التقديريَّة، التي حصدها طفلك في الاعوام السابقة، لتحفيزه لحصد العديد منها في العام الجديد .



- غيري لون الحائط ويفضل أن تكون بألوان فاتحة حتى تعطي اتساعاً للغرفة وراحة للنظر .

- اختاري ألواناً مبهجة مثل اللون الأحمر والأصفر في الإكسسوارات وأدواته المدرسيَّة، وذلك لشدِّ انتباهه أثناء الدراسة وبالأخص بالزاوية المخصصة لذلك.

- احرصي على وضع جهاز مسجل في الغرفة، للاستفادة منه في تخصيص وقت محدَّد في اليوم بتشغيل الآيات القرآنيَّة، والأناشيد، التي تم الممكن أن يأخذها في المدرسة، في العام الجديد، لأنَّ تكرار السماع يساعده على الحفظ السريع.



- تثبيت ألواح جداريَّة من الأمور المهمَّة لتنمية مهارته الفكريَّة وتشجيعه على القيام بالواجبات المنزليَّة.

- خصصي له ركناً للقراءة، بوضع كرسي هزاز صغير واختيار كتب محبَّبة له.