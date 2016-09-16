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10 نصائح للعناية بملابس مولودك

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الجمعة 16-09-2016 02:00

يُعتبر كلّ طفل مرآة لأسرته وبيته وذوق عائلته، فعنايتكِ بأناقة طفلكِ وجمال مظهره يعكس أناقتكِ وذوقكِ الرفيع في انتقاء ملابسه وألوانه، والعناية بملابس طفلكِ أمر هام في الحفاظ على رونق ومظهر الملابس.

وفيما يلي بعض النَّصائح للحفاظ على ملابس الأطفال:

1-بالنِّسبة للملابس المطبوعة ينبغي غسلها مقلوبة بماء بارد لضمان عدم اختلاط الألوان والرسوم.
2-لابدَّ من عدم تعريض الملابس المطبوعة أو القطنيَّة للعصر بالالتواء بل بالضغط أو التجفيف بالمجفف.
3-إذا كانت الملابس قطنيَّة بنسبة 100% ينبغي اختيارها أكبر قليلاً؛ لأنَّها ستنكمش بعد الغسيل.


4-لا تستخدمي المبيضات مع ملابس طفلكِ الملوَّنة نهائياً؛ لأنَّها قد تتلفها، وتؤدِّي لسيلان الألوان.
5-عند استخدام المكواة في فرد الملابس استخدميها في كي الملابس على ظهرها.
6- استخدمي معطِّر ومنعِّم للملابس ليعطيها رائحة طيبة وملمساً ناعماً.


7- لا تعرِّضيها لأشعَّة الشمس مباشرة، وخصوصاً الملابس الداكنة، واجعلي تعريضها للشمس وهي مقلوبة.
8- استعملي أنواعاً جيِّدة من الصابون الأبيض الخفيف، وهو الذي يكون خالٍ من المواد القلوية؛ لأنَّ استعمال الصابون القلويّ القويّ يتطلَّب عناية كبيرة عند الشطف للتخلُّص منه كلياً، وقد يتعلَّق منه بالملابس، مما يؤدِّي إلى حدوث حساسيَّة والتهابات في جلد الطِّفل.
9- تجنَّبي تنشية ملابس الأطفال؛ لأنَّ النشا يجعلها متخشِّبة القوام، واكتفي بكيها وهي لا تزال رطبة لكي تضفي على مظهرها رونقاً وبهاءً.
10- تجنَّبي ترك ملابس الأطفال المبتلة فترة طويلة في كيس أو سلَّة حتى لا تتعرَّض للعفونة، ويفضَّل غسل ملابس الطِّفل في الحال إن أمكن حتى لا تمتص الأوساخ فيصعب تنظيفها بعدئذ.

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سيدتي