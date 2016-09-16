قبل لقائها بـ كيفانش تاتليتوغ ما هي المفاجأة التي حصلت عليها توبا بيوكستون؟

عمان- سميرة حسنين

بينما تستعد الممثلة التركية توبا بيوكستون لتصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد "الشجاع والجميلة" مع زميلها كيفانش تاتليتوغ، أطلقت قناة ستار التركية فيلماً ترويجياً للمسلسل مع صور للثنائي لأول مرّة معلنة بدء عرضه في شهر أوكتوبر المقبل.

ويبدو أنّ نهاية هذا العام تبشّر بالخبر لتوبا التي أعلنت أنها وقعت عقداً إعلانياً مع ماركة ساعة سويسرية شهيرة على المستوى العالمي.

ويعتبر توقيع توبا عقد إعلان جديد أمراً طبيعياً لكونها ممثلة واسعة الشعبية ويحترمها الملايين حول العالم كسفيرة نوايا حسنة في منظمة اليونسيف، ولدعمها حقوق اللاجئين السوريين، حيث شاركت مع زوجها أونور صايلاك ببطولة فيلم سينمائي قصير حول معاناة اللاجئين داعية لتفهم حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية حصد جوائز هامة في مهرجانات سينمائية مهمة، كما حصدت نشاطاتها الإنسانية المختلفة تقدير وإعجاب الملايين في السوشيال ميديا.

وبالعودة إلى الإعلان الجديد، ستتقاضى توبا بويوكستون أجراً عالياً مقابل أن تكون سفيرة للماركة في تركيا والعالم،،وقد سبقت توبا إلى تمثيل هذه الماركة العالمية الشهيرة النجمة العالمية كيت بلانشيت.

وصرح مدير الشركة بعد الإعلان عن التعاقد معها إن توبا ستكون مصدر إلهام رائع وخاص للساعات الجديدة التي ستصممها في فترة تمثيلها للماركة في عامي 2-016-2017.

ويبدو أن توبا بويوكستون بتوقيعها هذا العقد ستشهد نجاحات جديدة لها على المستويين الإعلاني والدرامي حيث يتوقع محبوها أن تحقق النجاح الكبير مع كيفانش تاتليتوغ على غرار نجاحها الأخير مع أنجين أكيوريك في (العشق الأسود).