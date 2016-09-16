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«الصحة»: صرف 19 ألف عبوة لبن أطفال مدعم خلال أيام العيد

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«الصحة»: صرف 19 ألف عبوة لبن أطفال مدعم خلال أيام العيد «الصحة»: صرف 19 ألف عبوة لبن أطفال مدعم خلال أيام العيد

الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إنَّ الغرفة تواصل مع مديريات الصحة بالمحافظات عبر مديري المديريات، وممثلي من قطاع الطوارئ والرعاية الحرجة والإسعاف.

وحول كميات صرف الألبان خلال أيام العيد أوضح المتحدث الرسمى، في بيانٍ له، الجمعة، أن جميع منافذ الألبان التابعة لوزارة الصحة تعمل على مستوى الجمهورية بكل سلاسة ويسر وأنه خلال أيام العيد الأربعة تم صرف 18943 علبة لبن أطفال منهم 16516 علبة لأطفال أقل من 6 أشهر و 2427 علبة لأطفال أكثر من 6 أشهر.

وتابع:”هناك فريق طبي مكون من 7 أطباء من قطاع الرعاية الاساسية برئاسة الدكتورة هالة ماسخ لمتابعة صرف الألبان ولحل أي مشكلة تواجة المواطنين في الحصول على الالبان وأكد ان الوزير شخصياً يتابع يومياً موقف الالبان على مستوى الجمهورية”.

وأشار إلى أنَّ هناك غرفتين طوارئ منعقدة، بالإضافة لغرفة إدارة الأزمات بالوزارة، الأولى غرفة الرعاية العاجلة والثانية رعاية الاسعاف بالاضافة الى وجود الخط الساخن 16474 للتواصل مع الجمهور.

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