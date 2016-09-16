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صحة قنا تحيل 25 طبيبا وصيدليا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمنافذ ألبان الأطفال

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صحة قنا تحيل 25 طبيبا وصيدليا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمنافذ ألبان الأطفال صحة قنا تحيل 25 طبيبا وصيدليا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمنافذ ألبان الأطفال

>قنا - هند المغربي

قررت مديرية الصحة بقنا برئاسة الدكتور راجى تواضروس وكيل المديرية إحالة 25 طبيباً وصيدليا وممرضا وكاتبا  للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مع إيقاف الحافز المكمل لهم عن شهر سبتمبر لحين الانتهاء من التحقيقات لتغيبهم عن العمل بمنافذ توزيع الألبان أيام العيد بالرغم من تكليفهم بذلك.

وقال راجي تواضروس وكيل مديرية الصحة بمحافظة قنا، إنه لم يغلق أي منفذ لتوزيع الألبان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم انتداب أطباء وممرضين وإداريين آخرين للعمل بالمنافذ أيام العيد.

وأشار تواضروس أنه تم توزيع 1834 عبوة ألبان من  1 ، 2 بجميع المنافذ طوال أيام العيد داخل 50 منفذا لتوزيع الألبان على مستوى محافظة قنا.  

 


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