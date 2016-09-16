محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق مصنعين للبلاستيك والأقطان بقليوب

مراسل«ONA»:

تفقد اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم، محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، موقع الحريق الذى اندلع فى مصنعين للبلاستيك والأقطان بمدينة قليوب، ورافقه المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية.

وكان محافظ القليوبية قد أمر، مساء أمس الخميس، باستدعاء قوات الإطفاء من القوات المسلحة، لإخماد هذا الحريق الهائل، وتم الدفع بعشر سيارات إطفاء من القوات المسلحة، بالإضافة إلى 25 سيارة إطفاء من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، الذى امتد إلى مصنع للأقطان، مجاور له بقرية أبو سنة فى قليوب، وتمت السيطرة على الحريق.