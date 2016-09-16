في بوتيك ايلي صعب عناق الأمس والحاضر في صور فوتوغرافية

عرضت دار "إيلي صعب" Elie Saab في بوتيكها في بيروت أعمالاً للمصوّرة الفوتوغرافية "إيفانجيليا كرانيوتي" تحمل عنوان Unlight/Sunlight وتصوّر بيروت المدينة المشعّة والمفعمة بالأنوثة، وذلك ضمن مشاركة الدار السنوية الرابعة في أسبوع بيروت للفنون Beirut Art Week.

وكانت دار "إيلي صعب" Elie Saab، وضمن توجّهها العام لدعم المواهب الفنّية الواعدة، أطلقت جائزة "إيلي صعب" للتصوير الفوتوغرافي في مهرجان Hyeres العالمي للموضة والتصوير في فرنسا، فازت فيها لهذا العام المصوّرة "إيفانجيليا كرانيوتي". وتمّت استضافة المصوّرة الفائزة في بيروت لإنجاز مجموعة صور برؤية جديدة عن المدينة التي يعشقها المصمّم، تُعرض كاملة ضمن احتفالية Beirut Art Fair للأعمال الفنّية في مجمّع البيال في بيروت.



وركّزت المصوّرة في مجموعتها هذه، على الحوار بين واقع بيروت المدينة ووجهها الأنثوي الدافىء المُرتجى، في لعبة ترواح بين الضوء والظلّ، تجسدّها امرأة تحمل أناقة إيلي صعب الراقية الى ما بقي من بيروت الأمس: عناق بين الماضي المهزوم، والحاضر المشرق الآمل.



وتتّخذ مشاركة صعب هذه السنة أبعاداً فنّية مختلفة عن مشاركاتها السابقة، من خلال التركيز على رؤية متجددة لبيروت المدينة الرمز، لإظهار وجهها الحضاري، مصدر الإلهام والوحي للفنون المتنوّعة.

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