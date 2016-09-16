أفادت فضائية "العربية الحدث"، فى خبر عاجل لها، اليوم، الجمعة، بعقد اجتماع لمجلس الأمن اليوم لبحث الأزمة السورية.

يأتى ذلك غداة تمديد اتفاق الهدنة السارى منذ مساء الاثنين بموجب اتفاق روسى - أميركى لفترة 48 ساعة إضافية، وللمرة الأولى منذ بدء سريان الهدنة، حيث أعلنت الخارجية الروسية أن الاتفاق مع واشنطن حول سوريا لا يتضمن بنودا حول مصير الرئيس السورى بشار الأسد والمرحلة الانتقالية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قبلت على مضض اتفاق الهدنة فى سوريا فى ظل انعدام شديد للثقة فى روسيا.