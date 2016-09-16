اليوم .. عرض مسرحية «تراب الماس» في الإسكندرية

تقدم فرقة “رابيتس ميديا” مسرحية “تراب الماس” عن رواية الكاتب أحمد مراد، بمسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، اليوم الجمعة ، في الثامنة مساءًا.

العرض بطولة “أحمد حامد، طه زغلول، إسلام عبد التواب، يسري إبراهيم، عمر عبد العزيز، منه وجيه، خالد صلاح، أحمد سامى الصيرفي، حسن عمار، زينب أشرف، أمنية أحمد، إسلام أحمد، أحمد الطيب، معتز أحمد، علي فهمي”، وإعداد و إخراج أحمد حامد.

تدور أحداث “تراب الماس” حول طه الذى يعمل مندوب دعاية طبية فى إحدى الشركات، وكانت حياته يحتلها الرتابة والملل، حتى تقع جريمة قتل، لفتح الطريق لطه لمعرفة أسرار خلطة “تراب الماس” التى اكتشفها والده لكى يقضي بها على ضحاياه والتى عرفها من مذكراته التى تركها بالمنزل بعد وفاته