القبض على سائق تاكسى وراء سرقة حقيبة أموال طالب سعودى فى الدرب الأحمر

تمكن رجال مباحث القاهرة، من كشف ملابسات واقعة سرقة سعودى الجنسية على يد سائق تاكسى ادعى وجود عطل بالسيارة، وطلب منه النزول لدفعها وفر هاربا واستولى على حقيبة الأموال، فتم ضبطه وإعادة حقيبة الأموال لصاحبها السعودى، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عبد الرحمن ع ع" 19 سنة طالب سعودى الجنسية، والذى أفاد بأنه أثناء استقلاله وأسرته سيارة أجرة "تاكسى" من أمام المشهد الحسينى بشارع الأزهر لتوصيلهم إلى محل إقامتهم بمحافظة الجيزة، وأثناء مرورهم من أمام حديقة الأزهر ادعى السائق وجود عطل بالسيارة، وطلب منهم النزول لدفعها، وعقب ذلك قام بمغافلتهم وفر هارباً بالسيارة وبداخلها حقيبة تحتوى على مبالغ مالية قدرها (10.500 ليرا لبنانى و100 بيسه يمنى و250 ريــال سعودى و340 جنيها مصريا وهاتف محمول).

ومن خلال خطة البحث التى أشرف على تنفيذها اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة قائد السيارة رقم ص ف ر 975 ماركة هيونداى أجرة ملك "حسين م ح" 30 سنة سائق، وشهرته "حسين أودة"، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 13066 لسنة 2014م المقطم "سرقة سيارة".

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة وبداخلها المبالغ المالية والهاتف المحمول المستولى عليهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5401 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.