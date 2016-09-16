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«الصحة»: ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة لـ 41 حالة

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«الصحة»: ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة لـ 41 حالة «الصحة»: ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة لـ 41 حالة

حجاج_أرشيفية

أعلن الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج، استقبال عيادات البعثة ٦٢ الف و ٨٤٥ حالة مرضية، حتى صباح اليوم الجمعة، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها ٦٠ الف و ٧٨٥ حالة بمكة، و٢٠٦١ في المدينة المنورة، بينما دخلت ٣٤٦ حالة إلى المستشفيات ، فيما غادرت ٣٢٠ حالة بعد تمام شفائها، ومازال ٢٦ حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح حجازى، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ٣٤ حالة، من بينهم ٣٢ بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل ٤١ وفاة فقط حتى الآن، وجميعها وفيات طبيعية وليست بسبب اى امراض معدية او تزاحم او تدافع.

فيما أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم ، لافتا الى استمرار فريق الوقائى بالمرورعلى العيادات والمستشفيات لرصد اى حالات معدية اوغير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

وأشار مجاهد، إلى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن ، لافتا الى توافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية.

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أونا

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