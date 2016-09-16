مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد‎

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «باريس – الأقصر» بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة.

وتلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق باريس الأقصر بسبب زحف الكثبان الملية على الطريق، مما أسفر عن وفاة كل من، محسن ربيع حسن “50 سنة” من الأقصر وناصر عبد الصبور ”47 سنة” من قرية بغداد بالخارجة، وإصابة إبراهيم بولس غبريال 60 سنة وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفين إلى مشرحة مستشفى باريس المركزي.

وتحرر محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة للتحقيق.