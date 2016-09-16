أخبار عاجلة

أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

متظاهرو القائد إبراهيم يتجمهرون ضد دعوات الإخوان للتظاهر

Google+ Print
متظاهرو القائد إبراهيم يتجمهرون ضد دعوات الإخوان للتظاهر متظاهرو القائد إبراهيم يتجمهرون ضد دعوات الإخوان للتظاهر

الجمعة، 16 سبتمبر 2016 01:28 م

>الاسكندرية جاكلين منير - تصوير أسماء عبد اللطيف

نظم متظاهرو القائد إبراهيم تظاهرة اليوم، الجمعة، ضد الدعوات التى أطلقها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر يوم 11 أكتوبر القادم، ضد ما أطلقوا علية ثورة الجياع وردد المتظاهرون هتافات "الخرفان فين.. الثوار أهم"، ورفعوا لافتات تحمل صور الرئيس والبابا تواضروس والشيخ أحمد الطيب وكتبوا عليها كلنا إيد واحدة، بينما رفعت إحدى المتظاهرات علم ورفع آخر لافتة تطالب بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

 

وقال محمد عبد المقصود أحد المتظاهرين إن متظاهرى القائد إبراهيم سوف يتواجدون فى الميدان منذ صباح هذا اليوم لحماية الميدان من الإخوان، مستنكرا دعوات التظاهر من الجماعة الإرهابية.

 


>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

 


>

لا يوجد المزيد من التعليقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار