متظاهرو القائد إبراهيم يتجمهرون ضد دعوات الإخوان للتظاهر

نظم متظاهرو القائد إبراهيم تظاهرة اليوم، الجمعة، ضد الدعوات التى أطلقها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر يوم 11 أكتوبر القادم، ضد ما أطلقوا علية ثورة الجياع وردد المتظاهرون هتافات "الخرفان فين.. الثوار أهم"، ورفعوا لافتات تحمل صور الرئيس السيسي والبابا تواضروس والشيخ أحمد الطيب وكتبوا عليها كلنا إيد واحدة، بينما رفعت إحدى المتظاهرات علم مصر ورفع آخر لافتة تطالب بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وقال محمد عبد المقصود أحد المتظاهرين إن متظاهرى القائد إبراهيم سوف يتواجدون فى الميدان منذ صباح هذا اليوم لحماية الميدان من الإخوان، مستنكرا دعوات التظاهر من الجماعة الإرهابية.



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