أهالى حى 25 يناير بالخارجة يؤدون صلاة الجمعة ظهرا لتغيب الخطيب

أبدى سكان حى 25 يناير بمدينة الخارجة بالوادى الجديد استياءهم الشديد لتغيب خطيب مديرية الأوقاف عن حضور صلاة الجمعة اليوم، حيث انتظر المصلون لفترة طويلة دون حضوره وفوجئوا بقيام المسئول عن المسجد بإقامة الصلاة مباشرة، ما اضطرهم إلى صلاة الجمعة 4 ركعات وهم فى حالة سخط لعدم اهتمام مديرية الأوقاف بالمسجد الوحيد فى الحى، والذى يتبع المديرية.

والتزم المصلون بعدم تكليف أى منهم بإلقاء خطبة الجمعة واستكمال الصلاة التزاما بقرار مديرية الأوقاف بمنع اعتلاء المنبر سوى للأزهرييين المعتمدين رسميا من المديرية .