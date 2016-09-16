وزيرة التضامن تتابع ترتيبات عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى الترتيبات النهائية التى اتخذتها بعثة حج الوزارة لبدء عودة افواج حجاج الجمعيات الأهلية لأرض الوطن بعد ادائهم مناسك الحج.

ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات غدا السبت من مطار جدة تتضمن ٤٥٥ حاجا من محافظتى بورسعيد والمنوفية على ان تتوالى عودة الحجاج حتى ٣٠ سبتمبر الجارى اخر افواج حجاج الجمعيات الاهلية.

وشددت والي، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، على بعثة حج الجمعيات الأهلية بضرورة تسهيل إجراءات الحجاج من خلال تواجد لجنتى مطار جدة والمدينة المنورة وتذليل أى عقبات تواجههم حتى يعودوا لأرض الوطن .

ومن جانبه، عقد محمد عثمان، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، اجتماعا موسعا واعضاء البعثة لبحث الترتيبات النهائية لبدء مغادرة الحجيج حيث تم تفعيل عمل لجان مطارى جدة والمدينة ودعمها باعضاء البعثة للتيسير على الحجيج خاصة كبار السن والمرضى.

وأوضح عثمان أن اليوم الجمعة سيغادر ٢٦٦ حاجا مصريا من مكة المكرمة بعد ادائهم طواف الوداع للمدينة المنورة وسيستمرون هناك حتى يعودون للقاهرة من مطار المدينة يوم ١٩ سبتمبر الجارى، مؤكدًا تواصل عمل الخط الخاص باستفسارات الحجيج على مدار ساعات اليوم لخدمتهم.