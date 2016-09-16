وزير الإسكان: افتتاح مشروعات جديدة فى 12 محافظة بتكلفة 2.3 مليار جنيه قريبًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجمعة، استعداد الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، لافتتاح عدد من المشروعات قريباً، فى قطاعات الطرق والإسكان والخدمات فى12 محافظة، بتكلفة إجمالية 2.3 مليار جنيه، وذلك فى إطار توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وحل العديد من المشاكل فى هذه المحافظات.

على صعيد آخر، صرح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير إن مشروعات الطرق، التي من المقرر افتتاحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، هى طريق “بنى مزار/ الباويطى” بطول 196 كم مزدوج، والذي يقع داخل نطاق محافظتى المنيا / الوادى الجديد، بتكلفة استثمارية 875 مليون جنيه، وذلك بعد تشغيله تجريبياً منذ فترة، وهو ضمن المشروع القومى للطرق.

أ ش أ