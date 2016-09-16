أخبار عاجلة

أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الإسكان: افتتاح مشروعات جديدة فى 12 محافظة بتكلفة 2.3 مليار جنيه قريبًا

Google+ Print
وزير الإسكان: افتتاح مشروعات جديدة فى 12 محافظة بتكلفة 2.3 مليار جنيه قريبًا وزير الإسكان: افتتاح مشروعات جديدة فى 12 محافظة بتكلفة 2.3 مليار جنيه قريبًا

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجمعة، استعداد الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، لافتتاح عدد من المشروعات قريباً، فى قطاعات الطرق والإسكان والخدمات فى12 محافظة، بتكلفة إجمالية 2.3 مليار جنيه، وذلك فى إطار توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وحل العديد من المشاكل فى هذه المحافظات.

على صعيد آخر، صرح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير إن مشروعات الطرق، التي من المقرر افتتاحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، هى طريق “بنى مزار/ الباويطى” بطول 196 كم مزدوج، والذي يقع داخل نطاق محافظتى المنيا / الوادى الجديد، بتكلفة استثمارية 875 مليون جنيه، وذلك بعد تشغيله تجريبياً منذ فترة، وهو ضمن المشروع القومى للطرق.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا