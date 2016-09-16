رسميا - بالون دور تنفصل عن جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن جائزتها "بالون دور" والتي تقدم لأفضل لاعب في العالم ستنفصل رسميا عن جائزة الفيفا والتي تقدم سنويا.

بالون دور كانت قد اندمجت مع جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2009 وحتى العام الماضي كانت الجائزة تقدم لأفضل لاعب في العالم باسم فيفا بالون دور.

جائزة بالون دور كانت قد بدأت فرانس فوتبول في تقديمها لأفضل لاعب في العالم عام 1956 واستمرت منفصلة عن الفيفا حتى 2009.

ومنذ 2010 وجائزة "فيفا بالون دور" تقدم لأفضل لاعب في العالم بتصويت الصحفيين ومدربي وقائدي المنتخبات الوطنية في العالم.

وأصدرت فرانس فوتبول بيانا رسميا أعلنت فيه انفصال الجائزتين بداية من الجائزة المقبلة مباشرة.

وتشير التقارير إلى أن أسباب الانفصال هو الخلافات بين المجلة والفيفا برئيسه الجديد السويسري جيانو إنفانتينو.

وستعلن المجلة عن الشكل الجديد وطريقة التصويت للبالون دور في النسخة المقبلة يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أخر وأكثر من توج بجائزة "فيفا بالون دور" والتي بدأت في 2010 وانتهت بنسخة 2015.