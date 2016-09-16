إمام الحرم المكي يطالب جموع المسلمين بالتمسك بوحدتهم لدرء الفتن

أكد إمام الحرم المكي الشريف أن الغرض الأساسي من الحج هو تنمية روح الوحدة بين المسلمين; بحيث تختفي مظاهر الاختلاف بينهم.

وطالب إمام الحرم المكي – خلال خطبة صلاة الجمعة التي أداها اليوم أكثر من مليوني مصلي جموع المسلمين بالتمسك بوحدتهم، مشددا على أن التمسك بتلك الوحدة هو الضمانة الوحيدة لتجنيب المجتمعات الإسلامية شر الفتنة.

وشدد الإمام على أن العالم الإسلامي يواجه حربا عقائدية شرسة، خاصة المملكة العربية السعودية، موضحا أن رعايتها للحجاج وحرصها على أمنهم، ونجاحها في تنظيم موسم الحج هذا العام بشكل رائع، يعد ردا عمليا على جميع الأبواق المجاورة التي تمنت فشل تنظيم موسم الحج الجاري.

ودعا حجاج بيت الله الحرام إلى استغلال حجهم للبيت العتيق، لترك المعاصي بشكل نهائي والتقرب إلى الله تعالى، مناشدا إياهم بالتمسك بحجتهم بعد عودتهم بسلامة الله إلى أوطانهم.

أ ش أ