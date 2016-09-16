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بالفيديو.. مصر تتسلم الميسترال الثانية «أنور السادات» من فرنسا

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بالفيديو.. مصر تتسلم الميسترال الثانية «أنور السادات» من فرنسا بالفيديو.. مصر تتسلم الميسترال الثانية «أنور السادات» من فرنسا

الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية

تسلمت اليوم الجمعة، في مرفأ “سان نازير”بغرب فرنسا، حاملة المروحيات الثانية من طراز ميسترال (أنور السادات)، والتي تعد من أكثر السفن المتطورة في العالم وتتميز بقدراتها الهجومية والبرمائية العالية.

وفي مشهد تاريخي وأجواء احتفالية مهيبة، رفع قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع،ممثلا عن جمهورية مصر العربية، العلم المصري على سفينة (الأبرار)، والقيادة “أنور السادات” إيذانا بانضمامها للبحرية المصرية.

وقد بدأت مراسم التسليم بقيام قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع باستعراض حرس الشرف الفرنسي ثم عزف السلامين الجمهوريين لمصر وفرنسا بحضور قائد القوات البحرية الفرنسي كريستوف براذوك.

وتفقد الفريق أسامة ربيع الطوابق المختلفة للسفينة للوقوف على أخر الاستعدادات قبل إبحارها في غضون أيام نحو السواحل المصرية.

ثم تواصل الاحتفال بتلاوة جزء من القرآن الكريم وبعرض فيلم تسجيلي عن مراحل بناء السفينة و تدريب طاقمها على مدار الاشهر الماضية .

وشهد الاحتفال تبادل الهدايا التذكارية بعد إلقاء كلمة بمناسبة الاحتفال من كل من الفريق أسامة ربيع ونظيره الفرنسي الاميرال كريستوف براذوك بالإضافة إلى هيرفي جييو،رئيس شركة المقاولات البحرية الفرنسية “دي سي ان آس”، والسيد لوران كاستان، رئيس شركة (آس تي اكس فرانس) لصناعة السفن.

وتخلل الأحتفال أغانى وطنية – عبر الإذاعة الداخلية للسفينة – وسط أجواء من البهجة والفخر من طاقم السفينة والوفود الحاضرة.

أ ش أ

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