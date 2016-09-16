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عبد ربه يختار أجمل هدف في مسيرته ' بلياردو مرمى الحضري '

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عبد ربه يختار أجمل هدف في مسيرته ' بلياردو مرمى الحضري ' عبد ربه يختار أجمل هدف في مسيرته ' بلياردو مرمى الحضري '

ما هو أغلى هدف سجله حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي خلال مسيرته الكروية الطويلة؟ قائد الدراويش يختار.

وتحدث عبد ربه للموقع الرسمي لناديه قائلا:"الهدف الذي سجلته في مرمى عصام الحضري حينما كان حارسا للأهلي هو الأغلى".

وأضاف"كانت مباراة في الدوري الممتاز في عام 2003".

وسجل عبد ربه ذلك الهدف بتسديدة صاروخية بيمناه ارتطمت بالقائمين قبل أن تسكن شباك الحضري حارس الأهلي.

وتابع عبد ربه حديثه"أتمنى أن أسجل هدفا في لقاء الأهلي المقبل مجددا".

ويواجه الأهلي منافسه الإسماعيلي في ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري غدا السبت.

وأتم قائد الدراويش حديثه قائلا:"كل اللاعبين جاهزين لخوض المباراة ونتمنى تحقيق الانتصار حتى تكون بداية قوية لنا في الدوري خلال الموسم الجاري".

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فيديو اليوم السابع