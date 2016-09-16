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إبراهيم حسن يرد على توقيعه للأهلي.. وأمنيته في مواجهته

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إبراهيم حسن يرد على توقيعه للأهلي.. وأمنيته في مواجهته إبراهيم حسن يرد على توقيعه للأهلي.. وأمنيته في مواجهته

أكد إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي الشاب أن كل ما تردد بشأن توقيعه للأهلي هو أمر عار تماما عن الصحة نافيا صحة كل تلك الأنباء.

وتحدث إبراهيم حسن للموقع الرسمي لناديه قائلا:"هذه الأنباء الهدف منها تشتيت تركيزي قبل مواجهة الأهلي".

ويلتقي الإسماعيلي بمنافسه الأهلي غدا السبت في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2016-2017.

وواصل إبراهيم حسن حديثه قائلا:"المواجهة ستكون صعبة بلا شك، وسنعمل على حصد الانتصار للحصول على أول ثلاث نقاط لنا في الدوري".

وعن أمنيته في المباراة علق"أن أسجل هدفا في شباك الأهلي".

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فيديو اليوم السابع