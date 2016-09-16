تقرير في الجول - جوارديولا ومورينيو وإنريكي يختارون طريقة لعب الزمالك في الموسم الجديد

نجح مسئولو القلعة البيضاء في إبرام العديد من التعاقدات الجديدة بالإضافة لعودة بعض اللاعبين المعارين ليصل عدد اللاعبين الجدد في الفريق إلى 15 لاعبا في قائمته لموسم 2016-2017.

الزمالك دعم صفوفه في جميع المراكز وهو الأمر الذي يُتيح للمدير الفني للفريق مؤمن سليمان حرية كبيرة في اختيار تشكيلته المناسبة لطريقة لعبه المفضلة.

ويستعرض FilGoal.com من خلال هذا التقرير "التخيلي" بعض من الحلول المتعددة أمام المدير الفني للقلعة البيضاء من أجل اختيار طريقة لعبه بالتشكيل الأنسب له.

ماذا لو كان بيب جوارديولا مديرا فنيا للفريق في ظل الوفرة العددية للفريق في خط الدفاع؟

الإجابة واضحة طريقة 3-3-3-1 التي طبقها مع البايرن أحيانًا ومع برشلونة أحيانًا أخرى.

أما إذا كان الوضع طبيعيًا والفريق يواجه فرق وسط وقاع الجدول في الدوري على سبيل المثال فسيلعب بيب جوارديولا بطريقة 4-1-4-1 بهذا الشكل.

في حالة الهجوم تتحول لـ3-2-4-1 وفي الدفاع تتحول لـ5-4-1 بسقوط الارتكاز بين قلبي الدفاع في بعض الحالات وترك الضغط للاعبي الوسط الهجومي.

وكذلك تحركات الظهيرين في العمق لدعم وسط ملعب الفريق بشكل أكبر، وربما هي الطريقة الأنسب على الإطلاق لإشراك أكبر قدر من اللاعبين في الوسط المهاجم والذين يمثلون القوة الضاربة للفريق.

وإذا انتقلنا إلى دييجو سيميوني المدير الفني الأرجنتيني لفريق أتليتكو مدريد فسنرى طريقة لعب 4-4-2 والتي تُعد خيار مثالي في ظل وجود ستانلي وأحمد جعفر وباسم مرسي ليشارك منهم ثنائي يضغط بقوة على دفاعات الخصم، ولكنها غير مناسبة للوفرة العددية للاعبي الوسط المهاجم في الفريق.

جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد ومن قبله تشيلسي يُطبق الـ4-2-3-1 مع الاعتماد على ثنائي متنوّع في وسط الملعب أحدهما يميل للأدوار الدفاعية ويعمل على تغطية كافة الثغرات سواء خلف الظهيرين أو بين الظهير وقلب الدفاع في أنصاف المساحات، والآخر ينطلق ويشارك الرباعي الهجومي في العمليات الهجومية على دفاع الخصم.

أما أنطونيو كونتي الإيطالي مدرب تشيلسي والأتزوري سابقًا فيُطبق مع الفريق اللندني طريقة لعب 4-3-3 ولكن أحد هذا الثلاثي هو لاعب وسط مهاجم في الأصل"أوسكار" والثنائي الآخر يغلب عليهما الطابع الدفاعي.

بينما يُفضل لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة طريقة لعب 4-3-3 أيضًا ولكن بمواصفات مختلفة في وسط ملعبه، حيث يبحث دائمًا عن الاستحواذ واللاعبين الذين يجيدون التحكم في إيقاع المباريات.

وهذه النوعية من اللاعبين غير متواجدة في فريق الزمالك بعكس الأهلي، لكن ما يميز الزمالك أكثر هي منطقة صناعة اللعب خلف المهاجم لذا فإن التشكيل الأنسب كما ذكرنا سالفًا هو 4-1-4-1 لمباريات محددة.

ومن المتوقع أن يستمر مؤمن سليمان بطريقته المعتادة 4-3-2-1 "شجرة الكريسماس" بتوظيف ثلاثي في وسط الملعب بشكل عرضي أكبر مع تواجد ثنائي خلف رأس الحربة في العمق وليسا على الأطراف.

قائمة تتيح للمدير الفني العديد والعديد من الخيارات على مستوى اللاعبين أو طرق اللعب، دوره الآن هو كيفية استغلال القائمة بالكامل في ظل استمراره في البطولة الإفريقية بعدد قليل فقط من اللاعبين وهو ما يجبره على الاعتماد عليهم بشكل أكبر في بطولة الدوري.. فكيف يقود سليمان سفينة الزمالك؟