عبد ربه وعبد الفضيل في قائمة الإسماعيلي لملاقاة الأهلي.. وضم عموري

استقر عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي على 20 لاعبا ضمهم لقائمة الدراويش استعدادا لمواجهة الأهلي في أولى جولات الدوري المصري غدا السبت.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الأهلي لملاقاته في ملعب بتروسبورت.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد عادل جمعة وشريف حازم المنضمين لصفوف الدراويش خلال سوق الانتقالات الصيفية.

بينما ضم مدرب الدراويش عمرو عبد الفتاح "عموري" القادم من نادي خيطان الكويتي انتظارا لتنفيذ اتحاد الكرة لوعده بإصدار بطاقة مؤقتة له يستطيع اللعب بسببها لحين حل مشكلته مع ناديه السابق.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد مجدي- أيمن رجب.

في الدفاع: سعد حسني- محمد أبو المجد "بوشا"- باهر المحمدي- شريف عبد الفضيل-سامح عبد الفضيل- بهاء مجدي.

في الوسط: حسني عبد ربه- محمد فتحي- عماد حمدي- محمود متولي- عمر الوحش- أحمد جمال- توريك جبرين- إبراهيم حسن- عمرو عبد الفتاح "عموري".

في الهجوم: إيمانويل بناهيني- شكري نجيب.