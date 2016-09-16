مستشفى الأهلي – تبكير موعد عودة حجازي ومروان من ألمانيا

يعود أحمد حجازي ومروان محسن لاعبا الأهلي من ألمانيا إلى القاهرة بشكل مبكر مساء يوم الجمعة بعدما كان مقررا عودتهما في الـ20 من شهر سبتمبر الجاري.

وكان الثنائي قد سافر إلى ألمانيا للخضوع لعلاج للإصابة التي يعاني منها.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الثنائي سيصل للقاهرة مساء يوم الجمعة بعد إنهاء كافة الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وأضاف"الطبيب الألماني قرر تعجيل عودة اللاعبين للقاهرة بعد الاطمئنان عليهما حيث يستطيع حجازي المشاركة في مران الفريق يوم الأحد المقبل مباشرة".

وأكمل"أما مروان فسوف يخضع لبرنامج تأهيلي يسير عليه في القاهرة لأربعة أو خمسة أسابيع قبل الانتظام في تدريبات الفريق مرة أخرى".

في الوقت ذاته خاض رامي ربيعة مدافع الأهلي تدريبات تأهيلية خلال آخر يومين استعدادا للسفر إلى ألمانيا يوم الأحد للخضوع لفحوصات طبية للاطمئنان على سلامة جراحة الغضروف التي خضع لها.