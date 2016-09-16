قرار جديد من البدري استعدادا للمقاولون.. وتحديد موقف المعسكر الخارجي

قرر حسام البدري المدير الفني للأهلي أن يواصل فريقه تدريباته يوم الأحد المقبل بشكل طبيعي بدون توقف عقب لقاء الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الإسماعيلي غدا السبت في ملعب بتروسبورت في افتتاح مباريات الفريقين في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ودائما ما يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من المران في اليوم الذي يلي أي مباراة، لكن قرر البدري مواصلة التدريبات مباشرة عقب مواجهة الدراويش.

جاء ذلك رغبة منه في أن يكون فريقه على أتم الاستعداد لملاقاة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في ثاني جولات الدوري.

وسيختتم الأهلي تدريباته مساء يوم الجمعة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي على أن يعلن عن قائمة اللاعبين المستدعاة للمباراة عقب نهاية المران.

في الوقت ذاته أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ناديه لم يحصل على أي عرض لإقامة معسكر خارجي للفريق خلال فترة توقف الدوري في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح بأن البدري يدرس إقامة معسكر داخلي قصير لتجهيز الفريق لمباريات الدوري بعد نهاية فترة التوقف وأن مدرب الفريق سيحسم هذا الأمر خلال الأيام المقبلة.