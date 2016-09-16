' أريد أن أكون نيمار ليفربول '

يتمنى روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول أن يكون نجم فريقه مثلما ويساعده على تقديم مباريات قوية مثلما يقوم به مواطنه نيمار مع برشلونة.

وتحدث فيرمينو لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلا:"لقد واجهت يورجن كلوب لأربع سنوات ونصف حينما كنت لاعبا في هوفنهايم في ألأمانيا وأعرف ما يريده من لاعبيه جيدا".

وأكمل"عندما عرفت بقدومه لليفربول كنت أشعر بالسعادة، كنت أعرف ما سوف يستطيع تقديمه للفريق ولي بشكل خاص".

وواصل اللاعب البرازيلي حديثه"صداقتنا واضحة للكل لا يوجد شيء خلفها، هو شخص عظيم إذا نفذت ما يطلبه منك فلن تخذله أبدا".

وأردف متسائلا:"هل يستطيع جعلي نيمار ليفربول؟ كل شيء يعتمد علي".

وواصل لاعب ليفربول"كلوب يرغب في كل منا أن نركض دائما وألا نتوقف أبدا، هذه هي طريقته التي يحبها وأنا كذلك، يجب دائما أن أتحرك داخل الملعب".

وأتم"الركض أمر سهل بالنسبة لي اعتدت عليه في ألمانيا وأحاول دائما تقديم أفضل ما لدي فأنا لا أحب أن أتوقف أبدا".