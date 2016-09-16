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إحباط محاولة مهندس تهريب 3 سبائك ذهبية إلى جدة عبر مطار برج العرب

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إحباط محاولة مهندس تهريب 3 سبائك ذهبية إلى جدة عبر مطار برج العرب إحباط محاولة مهندس تهريب 3 سبائك ذهبية إلى جدة عبر مطار برج العرب

>كتب محمود عبد الراضى

أحبطت مصلحة أمن الموانئ بوزارة الداخلية، محاولة مهندس تهريب 3 سبائك ذهبية عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

 

تم القبض على المتهم "عمرو.ع" 51 سنة، بعدما أخفى 3 سبائك ذهبية داخل حقيبة اللاب توب الخاصة به، حيث كان من المقرر سفره على الخطوط المصرية العالمية رحلة 901 المتجهة إلى جدة، واعترف المتهم أمام ضباط الشرطة، بإشراف اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانئ، بحيازته للمضبوطات، فأحاله اللواء هشام البستاوى مساعد وزير الداخلية للمنافذ، إلى النيابة.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة على المنافذ وإحكام السيطرة الأمنية عليها.


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