شرطة المسطحات تضبط 300 طلقة نارية داخل قارب بحوزة صياد وعامل بسوهاج

تمكن ضباط قسم البيئة والمسطحات المائية بسوهاج، أثناء المرور بالمجرى المائى لنهر النيل بدائرة مركز المراغة، من ضبط "قارب صيد" يستقله "أحمد .م .ع" 30 سنة صياد، و"أحمد .ع .ع" 15 سنة عامل، يقيمان بناحية نزلة هريدى دائرة مركز طهطا، وبحوزتهما "300" طلقة عيار 7.62 × 39.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتم التحفظ على القارب المشار إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3981 إدارى المركز لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة.

جاءت عملية الضبط فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخية، بتكثيف الحملات اليومية لضبط كافة المخالفات بالمسطح المائى، والتأكد من توافر الاشتراطات الأمنية والتراخيص للقوارب والعائمات بهدف تأمين وحماية أرواح المواطنين بالمجرى المائى.