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إحالة مسؤولي شاطئ العجمي المجاني للتحقيق بسبب «الإكرامية»

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إحالة مسؤولي شاطئ العجمي المجاني للتحقيق بسبب «الإكرامية» إحالة مسؤولي شاطئ العجمي المجاني للتحقيق بسبب «الإكرامية»

شاطئ الإسكندرية

أحال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياح والمصايف بالإسكندرية ، مستأجري ومسؤولي وعمال شاطئ العجمي المجاني إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم، لقيامهم بفرض مبالغ مالية على المواطنين من مرتادي الشاطئ دون وجه حق كـ«إكرامية»، بالإضافة إلى تأجير الشماسي والكراسي، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم .

وقال «حجازي»، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الجمعة، إنه أثناء المرور اليومي لمفتشي الإدارة بحي العجمي اكتشفوا قيام مستأجر الشاطئ المجاني بفرض مبالغ مالية كـ«إكرامية» على المواطنين، وتأجير الشماسي والكراسي بأسعار مبالغ فيها، وتم رصد المخالفات، وإرجاع فروق الأسعار للمواطنين.

وأضاف: أنه «تم أيضاً أثناء المرور اليومي وردت معلومات تفيد بان مستأجر شاطئ الهانوفيل الليلي يقوم بفرش الكراسي وتأجيرها للمواطنين، وتم التنسيق مع إدارة الأشغال بحي العجمي، وتم شن حملة إشغالات والتحفظ على المعدات الموجودة بالشاطئ، وتم إيداع تلك المعدات بإدارة الشواطئ بالحي، وتوفير معدات بديلة لها من المعدات التابعة للمحافظة للرواد بدلاً من المعدات التي تم مصادرتها».

وأشار إلى أن مفتشي الإدارة قاموا برصد عدد من المخالفات أثناء المرور اليومي في بعض الشواطئ، وتم عمل تقارير بالمخالفات لاتخاذ القرارات المناسبة طبقاً للعقود المبرمة، التي قد تصل إلى حد فسخ التعاقد.

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