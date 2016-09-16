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الداخلية: لن نسمح بدخول غير حاملى التذاكر مباراة الزمالك والوداد المغربى

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الداخلية: لن نسمح بدخول غير حاملى التذاكر مباراة الزمالك والوداد المغربى الداخلية: لن نسمح بدخول غير حاملى التذاكر مباراة الزمالك والوداد المغربى

>كتب محمود عبد الراضى

أنهت وزارة الداخلية استعدادتها لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك والوداد المغربى التى ستقام مساء اليوم الجمعة بإستاد برج العرب، فى إطار حرص وزارة الداخلية على إنتظام سير المنظومة الرياضية و تقديم كافة أوجه التعاون لتأمين اللقاءات الرياضية، لخروجها بالشكل اللائق.

 

وارتكزت خطة وزارة الداخلية لتأمين المباراة على عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أى شخص من افتراش الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة، كما كلفت إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى التذاكر.  

 

وتم توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى. 

 

وشملت الخطة الأمنية وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملاحظات، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى، بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن، مع التشديد على أنه لن يُسمح بدخول أى شخص لحضور المباراة غير حاملى التذاكر والمصرح لهم بالدخول وفقاً للكشوف الواردة من نادى الزمالك.

 

وتم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.


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