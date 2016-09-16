وصول قائد القوات البحرية مرفأ سان نازير الفرنسي لتسلم «الميسترال»

وصل قائد القوات البحرية المصرية الفريق أسامة ربيع، ونظيره الفرنسى كريستوف براذوك، منذ قليل، إلى مرفأ مدينة سان نازير غربى فرنسا لحضور مراسم تسليم حاملة المروحيات من طراز ميسترال “أنور السادات” إلى مصر.

واستعرض الفريق أسامة ربيع، حرس الشرف الفرنسي الذي اصطف أمام السفينة لتحيته لدى وصوله ثم عزف السلامين الجمهوريين المصري و الفرنسي بحضور قائد القوات البحرية الفرنسي و وفدي البلدين.

ومن المقرر أن يلقي الفريق أسامة ربيع، بعد قليل، كلمة بمناسبة الاحتفال و يشهد رفع العلم المصري على حاملة المروحيات الثانية التي تتسلمها مصر من فرنسا هذا العام و التي أطلق عليها اسم الرئيس الراحل “أنور السادات” و ذلك إيذانا لدخولها الخدمة و إبحارها نحو السواحل المصرية.

أ ش أ