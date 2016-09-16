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قمة الاتحاد الأوروبي تناقش الحفاظ على «التكتل» بدون بريطانيا

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قمة الاتحاد الأوروبي تناقش الحفاظ على «التكتل» بدون بريطانيا قمة الاتحاد الأوروبي تناقش الحفاظ على «التكتل» بدون بريطانيا

الاتحاد-الاوروبي

يجتمع اليوم للمرة الأولى زعماء الاتحاد الأوروبي – بدون بريطانيا – من أجل مناقشة كيفية الإبقاء على التحالف، وتجنب انشقاقات جديدة، بعدما صوتت بريطانيا لصالح مغادرة التكتل.

وذكرت تقارير صحفية أن تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، لم تتم دعوتها إلى القمة غير الرسمية، والتى تعقد في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وأضافت أن زعماء الدول الـ 27 المتبقين بالاتحاد الأوروبي سيركزون على كيفية إبقاء أولوية التكتل، منصبة على كيفية الانخراط مع مواطنيه ومعالجة المشاكل المتصاعدة، التي أحدثت انقساماً بين دوله، والمتمثلة في الهجرة والإرهاب والعولمة.

أ ش أ

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