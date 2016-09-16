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أمن «الوادي الجديد»: لم نرصد أي حالات تحرش خلال فترة عيد الأضحى

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أمن «الوادي الجديد»: لم نرصد أي حالات تحرش خلال فترة عيد الأضحى أمن «الوادي الجديد»: لم نرصد أي حالات تحرش خلال فترة عيد الأضحى

اللواء عصام بدير – مدير أمن الوادى الجديد

أعلنت مديرية أمن الوادى الجديد، أن الأجهزة الأمنية لم ترصد أي حالات تحرش بشوارع وميادين المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت مديرية الأمن في بيانٍ لها، الجمعة، إنَّها لم تسجل مديرية الأمن أي حالة من حالات التحرش بمراكز المحافظة الخمسة.

من ناحيته، أكد اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد، أنَّ إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المحافظة، كثفت الحملات السرية بالاشتراك مع قوات الأمن والأقسام الشرطية لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد من خلال تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز الانتشار المكثف لقوات تأمين الطرق والميادين ومراكز تجمع المواطنين.

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