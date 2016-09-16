ضبط 7 بنادق آلية بحوزة مطلوبين فى حملة آمنية بسوهاج

مراسل«ONA»:

شنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة قادها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية فجر اليوم الجمعة، بالاشتراك مع العميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

استهدفت طرفى مشاجرة بقرية بنجا دائرة مركز طهطا شمال المحافظة تبادلا خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية بسبب لهو الأطفال، حيث تم ضبط طرفى المشاجرة وتحرر عنها المحضر رقم 3854 إدارى مركز طهطا لسنة 2016 ، وتبين أنها بين طرف أول عائلة “ال السيد” على. م. ع. ا 53 سنة مدير شركة ملابس وبحوزته بندقية آلية، أيمن. ع. أ. ع 20 سنة طالب وبحوزته بندقية آلية، وتم ضبط محمود. ح. م. ع 20 سنة طالب، وماهر. ف. أ. م 30 سنة عامل، ورجب. م. ع. ا 45 سنة عامل بدون أسلحة ممن شاركوا فى المشاجرة.

وطرف ثان عائلة محمود عبد العال حماده. س. ع. م 25 سنة عامل، وبحوزته بندقية آلية، وأحمد. خ. م. ع 48 سنة مزارع وبحوزته بندقية الية، وكمال. ح. م. ع 44 سنة عامل، وطه. ع. خ. م 31 سنة عامل، ياسر. ك. ح. م 20 سنة طالب ممن شاركوا فى المشاجرة وجميعهم يقيمون بقرية بنجا دائرة مركز طهطا.

واستكمالا لأعمال الحملة تم استهداف بعض المطلوبين بمركز المراغة وتم ضبط بندقية آلية حيازة المتهم حماد. أ. ح 62 سنة ويقيم فزراه دائرة المركز والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3967 إدارة مركز المراغة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31 أحوال المركز وتم ضبط بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها حيازة المتهم أحمد. ح. أ ح 22 سنة عامل ويقيم بقرية فزراه دائرة المركز ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2979 إدارى مركز المراغة، وتم ضبط بندقية الية بالخزينة الخاصة بها حيازة المتهم عصام. ح. أ. ح 34 سنة عامل ويقيم بناحية فزارة ، وتحرر عن ذلك المحضر 3980 إدارى مركز المراغة تم التحفظ على المتهمين وعلى الأسلحة المضبوطة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.