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مدرب إسبانيا: مواجهة إيطاليا ستكون صعبة.. والباب مازال مفتوحا أمام كاسياس

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مدرب إسبانيا: مواجهة إيطاليا ستكون صعبة.. والباب مازال مفتوحا أمام كاسياس مدرب إسبانيا: مواجهة إيطاليا ستكون صعبة.. والباب مازال مفتوحا أمام كاسياس

(إفي): صرح جولين لوبيتيجي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، اليوم الخميس بأنه "سعيد" بانطلاقة الفريق في التصفيات القارية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 ، معتقدا في الوقت ذاته أن مواجهتي إيطاليا وألبانيا ستكونان "في غاية القوة وخلال فارق زمني قليل".

وجاءت تصريحات لوبيتيجي أمام الصحفيين خلال تواجده في مقر اتحاد جزر لاس بالماس لكرة القدم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والعشرين لكرة القدم في جران كاناريا.

وأشار المدرب الباسكي أن "المشوار لا زال في بدايته" وأن القادم "أصعب"، في إشارة إلى المواجهتين اللتين سيخوضهما خارج ملعبه في شهر أكتوبر المقبل، في تصفيات من المنتظر أن تكون "قوية ومتوازنة للغاية".

وعن "الآتزوري"، قال بأنه أحد الفرق القليلة التي تلعب "بشكل جماعي"، ويحظى بمدرب "كان يدير النظام السابق ويؤمن بما يقدمه الفريق"، هذا بالإضافة إلى "القدرات الفردية" و"التنافسية التي يتسم بها اللاعبين الإيطاليين" والتي تجعله منافسا "صعبا للغاية".

وأوقعت القرعة "لاروخا" ضمن المجموعة السابعة غلى جانب إيطاليا وألبانيا وومقدونيا وليشتنشتاين وإسرائيل، وبعد الجولة الأولى تحتل إسبانيا الصدارة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام إيطاليا وألبانيا.

ويرى المدرب السابق لبورتو البرتغالي أن مجموعة اللاعبين المنتقاة في الوقت الحالي تتميز بـ"الالتزام والمهارة والرغبة في شعورهم بأهميتهم داخل "، وذلك خلال المواجهتين السابقتين أمام كل من بلجيكا، وديا وانتهت بفوز الإسبان بثنائية نظيفة، وليتنشتاين، في مستهل تصفيات المونديال وانتهت بفوز "الماتادور" بثمانية أهداف نظيفة.

وعلى جانب آخر، أشاد لوبيتيجي بأداء حارس إشبيلية سيرجيو ريكو خلال مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال أمس الأربعاء والتي انتهت يالتعادل السلبي، كما تحدث عن وضع إيكر كاسياس الذي لم يتواجد في المعسكر السابق.

وقال في هذا الصدد :"الباب مفتوح للجميع والأمر ذاته بالنسبة لإيكر كاسياس".

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