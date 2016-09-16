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ضبط 10 أشخاص بتهمة التحرش فى الطريق العام آخر أيام العيد بالبحيرة

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ضبط 10 أشخاص بتهمة التحرش فى الطريق العام آخر أيام العيد بالبحيرة ضبط 10 أشخاص بتهمة التحرش فى الطريق العام آخر أيام العيد بالبحيرة

 

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من القبض على 10 متهمين بالتعرض لأنثى فى الطريق العام، فى دمنهور، آخر أيام عيد الأضحى، فى حملة أعدتها المديرية لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون.

من جانبه أكد اللواء علاء الدين أحمد شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، على وجود حملات مكثفة لمواجهة كل صور العنف والتخريب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفًا أنه تم ضبط 10 أشخاص حال التعرض لأنثى فى الطريق العام بمدينة دمنهور.

وأوضح مدير أمن البحيرة، أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية استعدادًا لتأمين الإحتفالات، بالإضافة إلى تواجد ضباط وأفراد قسمى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة ومباحث الآداب فى الأماكن العامة، للحد من جرائم العنف ضد المرأة وضبط أى مخالفات.

وشدد “شوقى”، على أهمية تشديد الرقابة على كافة وسائل النقل وتطبيق الخط الأمنية بمنتهى الحسم، وعدم التهاون مع أى محاولة للخروج على القانون والنظام العام بوسائل النقل.

وأضاف، أن المديرية رفعت حالة الاستنفار القصوى فى جميع القطاعات وكثفت وجودها الأمنى أمام وحول المؤسسات والمنشآت الحيوية ومرافق الدولة ووسائل النقل العام ومحطات القطار، وذلك للتصدى لأى محاولات آثمة تستهدف إشاعة الفوضى وترويع المواطنين.

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