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الخارجية البريطانية: إغلاق سفارتنا في أنقرة لأسباب أمنية

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الخارجية البريطانية: إغلاق سفارتنا في أنقرة لأسباب أمنية الخارجية البريطانية: إغلاق سفارتنا في أنقرة لأسباب أمنية

وزير الخارجية البريطاني

قالت وزارة الخارجية البريطانية عبر صفحتها الرسمية، إنَّ البريطانية أغلقت سفارتها في العاصمة التركية أنقرة اليوم الجمعة لأسباب أمنية – حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت رويترز أنَّ القرار جاء في وقت متأخر أمس الخميس حيث أفادات الخارجية بأنها ستغلق السفارة البريطانية في أنقرة أمام الجمهور يوم الجمعة 16 سبتمبر لأسباب أمنية.”

وكانت السفارة مغلقة من يوم الاثنين حتى الخميس بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

وسبق أن استهدفت تركيا من مسلحين إسلاميين وأكراد.

كما نصحت الوزارة البريطانيين بعدم السفر إلى أي منطقة تبعد عشرة كيلومترات عن الحدود السورية أو إلى مدينة ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد والذي شهد موجة من العنف منذ انهار وقف إطلاق النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور العام الماضي.

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