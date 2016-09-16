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شرطة الآثار تحرر محضرا ضد مسئولى دير العذراء لإقامة قاعدة خرسانية دون تصريح

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شرطة الآثار تحرر محضرا ضد مسئولى دير العذراء لإقامة قاعدة خرسانية دون تصريح شرطة الآثار تحرر محضرا ضد مسئولى دير العذراء لإقامة قاعدة خرسانية دون تصريح

>سوهاج - محمود مقبول

حررت شرطة مباحث الآثار بسوهاج محضراً، حمل رقم 377 إدارى قسم الكوثر، تضمن قيام مسئولى دير العذراء الأثرى، الكائن بجبل الحواويش دائرة مركز أخميم، بإنشاء قاعدة خرسانية داخل الدير لاستبدال محول كهرباء بآخر ذى جهد عالٍ، دون موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

وبسؤال الراهب يوسف الأخميمى، 48 سنة راعى الدير ويقيم به، قرر سابقة حصوله على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بتركيب المحول خارج حرم الدير وقدم صورة ضوئية بذلك.

يشار إلى أن الراهب المذكور قد خالف الموافقة الممنوحة له بوضع المحول داخل الدير بدلاً من خارجه، تم التنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بسوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 377 إدارى قسم شرطة الكوثر لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة .


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