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بالصور .. "أضاحى" العيد تحول شوارع بنجلادش إلى أنهار من الدماء

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بالصور .. "أضاحى" العيد تحول شوارع بنجلادش إلى أنهار من الدماء بالصور .. "أضاحى" العيد تحول شوارع بنجلادش إلى أنهار من الدماء

> كتبت – سمر سمير

نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مجموعة من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لفيضانات من الدماء تجرى فى شوارع العاصمة البنجالية "دكا" بعد ذبح الأضاحى خلال عيد الأضحى.

 

 

نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مجموعة من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لفيضانات من الدماء تجرى فى شوارع العاصمة البنجالية "دكا" بعد ذبح الأضاحى خلال عيد الأضحى، والتى وصفتها الصحيفة بـ "أنهار الدماء".

 

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن سكان مدينة دكا استخدموا ساحات الانتظار والجراجات والأزقة لذبح  الأبقار وغيرها التى اختلط دمائها بمياه الأمطار.

 


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