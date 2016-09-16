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الزراعة تبدأ اجتماعات مكثفة مع منتجى الدواجن لتسويق الذرة للحد من الاستيراد

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الزراعة تبدأ اجتماعات مكثفة مع منتجى الدواجن لتسويق الذرة للحد من الاستيراد الزراعة تبدأ اجتماعات مكثفة مع منتجى الدواجن لتسويق الذرة للحد من الاستيراد

ارشيفية

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جولة جديدة من الاجتماعات المكثفة مع اتحاد منتجى الدواجن لاستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين الموسم الحالى، تشجيعاً للمزارعين للتوسع فى المساحات المنزرعة، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى، فى إطار توجهات الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، والحد من استيراد ما يقرب من 8 ملايين طن سنويًا، وتطبيقًا لقانون الزراعة التعاقدية.

فيما كشف آخر تقرير لشئون المديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة لـ760 ألف فدان مقابل 500 ألف فدان العام الماضى، والتوسع فى زراعة المحصول العام المقبل لتصل إلى مليون فدان للحد من الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى، نظرًا لأنه مكون رئيس لعلف الدواجن.

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