السفارة المصرية بالبرازيل تحتفل ببعثة الألعاب البارالمبية

أقام السفير علاء رشدي سفير مصر في البرازيل، مأدبة عشاء الليلة الماضية للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو حاليا.

وقطع السفير 1200 كيلو متر من العاصمة برازيليا إلى مدينة ريو دي جانيرو للاحتفاء بالبعثة والوقوف بجانب اللاعبين في المباريات وتشجيعهم وتحفيزهم لحصد الميداليات.

وأعرب السفير علاء رشدي، عن سعادته الكبيرة بالنتائج المتميزة لأبطال مصر بعد الميداليات التي حققوها حتى الآن وتبلغ 11 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات و 5 فضيات و 3 برونزيات.

ورحب رشدي بالبعثة المصرية على أرض البرازيل، مؤكدا فخره بالإنجازات التي حققها نجوم مصر في الألعاب البارالمبية.

من جانبها، قدمت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الشكر للسفير علاء رشدي ورجال السفارة المصرية على حفاوة الإستقبال.

كما هنأت الدكتورة حياة خطاب الحاصلين على ميداليات بالدورة البارالمبية، وقامت بتوزيع مكافآت عليهم حيث حصل الفائز بالمركز الأول والذهبية على 500 دولار والفائز بالفضية 400 دولار والفائز بالبرونزية 300 دولار.

كما حصل البطل شريف رشوان على مكافأة إضافية قدرها 200 دولار لتحطيمه رقمه الشخصي.

وفي نهاية الحفل قامت الدكتورة حياة خطاب والسفير علاء رشدي بتبادل الدروع والهدايا التذكارية في حضور أعضاء السفارة المصرية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية واللاعبين والجهاز الفني.

أ ش أ