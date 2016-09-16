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الأرصاد: طقس معتدل الحرارة على القاهرة اليوم

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الأرصاد: طقس معتدل الحرارة على القاهرة اليوم الأرصاد: طقس معتدل الحرارة على القاهرة اليوم

القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة  على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنَّه من المقرر أنَّ تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مؤكدة أن  الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس والبحر الأبيض المتوسط.

وأضافت في بيانٍ لها، الجمعة، أنَّ حالة البحرين الأبيض المتوسط، والأحمر ستكون معتدلة، مشيرة إلى ارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات، ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

الإسكندرية 25 31

مطروح 24 29

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 24 33

السويس 24 34

العريش 20 31

نخل 16 30

طابا 18 31

الطور 25 31

مرسى علم 27 34

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 28 35

رفح 20 30

كاترين 17 29

سيوة 23 33

المنيا 24 35

الفيوم 24 34

رأس سدر 23 34

أبوسمبل 26 40

وسط الدلتا 24 33

أسيوط 23 36

سوهاج 25 37

الأقصر 25 39

أسوان 27 40

شلاتين 26 38

حلايب 28 37

الوادى الجديد 23 39

قنا 25 39

نويبع 26 33

السلوم 24 30

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