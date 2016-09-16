16 قتيلاً ومفقودًا نتيجة مرور إعصار «ميرانتى» في الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أن الإعصار “ميرانتى” أوقع 16 قتيلا ومفقودًا، بالإضافة إلى تدمير جسر أثرى عند مروره فى الساحل الشرقى للبلاد

وقالت وزارة الشؤون المدنية فى بيان، إن العاصفة التى قالت وكالة شينخوا الرسمية بأنها أقوى إعصار فى العالم لهذه السنة والأسوأ فى إقليم فوجيان منذ بدء تدوين هذه الأحداث فى العام 1949، أدت إلى مقتل سبعة أشخاص بحلول صباح الجمعة.

وتابعت الوزارة أن تسعة أشخاص آخرين فى عداد المفقودين، وأنه تم نقل أكثر من 330 ألف شخص إلى مساكن آمنة.

وضرب الإعصار الذى مر قبلا فى الطرف الجنوبى لتايوان منطقة شيامين فى وقت مبكر الخميس، ترافقه رياح بسرعة 170 كيلو متر فى الساعة وأمطار غزيرة، بحسب البيان.

وأوردت وكالة “شينخوا” الجمعة، أن الفيضانات دمرت جسرًا أثريًا يعود الى 871 عاما فى مقاطعة يونجتشون، كما أشارت الى انقطاع التيار الكهربائى والماء لفترة عن اكثر من 3,2 ملايين منزل فى شيامين.

أ ف ب