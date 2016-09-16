6 شروط لتناول الطعام خارج المنزل.. أهمها الابتعاد عن المقلى والمفروم

تتعالى صيحات التحذير من تناول الوجبات الجاهزة كل يوم، فهى تحتوى على كميات كبيرة من السعرات الحرارية ،والقليل من الفوائد الصحية ،مقارنة بأكل المنزل المعد بكل عناية، ولكن واقع حياتنا يتطلب منا اللجوء إلى هذا الحل أكثر من مرة على مدار الأسبوع، وهنا يقدم موقع "newbeauty" 6 شروط لتناول الطعام خارج المنزل مع تجنب المشاكل الصحية:

1-اللحوم الحمراء والبيضاء المشوية هى أفضل الاختيارات من بين الأطباق المتعددة، وذلك لتجنب الدهون المشبعة التى تكون فى الأطباق الأخرى

2-سلطة التونة والسى فود من الاقتراحات المفضلة للكثيرين خاصة ممن يتبعون الحميات الغذائية فهى تحتوى على سعرات حرارية قليلة ،والعديد من أنواع الخضروات الطازجة.

3-الابتعاد بشكل نهائى عن تناول الأطعمة المقلية، فدائما الزيت يكون غير جيد ويتعرض لدرجات حرارة عالية أكثر من مرة.

4-المكرونة والأرز من الاختيارات الجيدة لتناولها خارج المنزل، ولكن دون إضافات لتجنب السعرات الحرارية العالية.

5-اللحوم المفرومة سواء البيضاء أو الحمراء غير مرحب بتناولها خارج المنزل.

6-الابتعاد عن تناول أنواع الشوربة ذات القوام الكريمى ،أو العصائر المحلاة ،والاكتفاء بالأنواع الطازجة بدون إضافة السكر .