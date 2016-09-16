سعر الذهب اليوم في مصر، حيث استمرت أسعار المعدن البراق استقرارها مع نهاية موسم الأعياد، بمحلات الصاغة بعد أن انخفض الذهب 2 جنيهات في بداية تعاملات أمس، وسجل عيار 21 مبلغ 463 جنيه بانخفاض 2 جنيهات، وهذها هو سعر بداية التعاملات بمحلات الصاغة المصرية.

وأكد البعض أن سوق الذهب شبه متوقف كليا بسبب عدم إقبال المواطنين على المعدن النفيس بسبب الصعود المتتالي للأسعار، مع تراجع نسبة العرض والطلب على المعدن النفيس مما ينذر بخسائر فادحة لتجار الذهب بمحلات الصاغة، حتى مع إضافة المصنعية.

وصرح سكرتير شعبة الذهب، أن سعر الذهب المصري معرض للارتفاع، بسبب ارتفاع الأسعار في البورصة الدولية، وأوضح أن هذه الزيادة ستجعل الأسواق في حالة ركود، مع وجود قلة السيولة المالية للمواطنين، وامتناع الكثيرين عن شراء الشبكة هذه الأيام.

ويعاني سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة التغير الدائم، حيث استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر في الارتفاع مرة أخرى في الفترة الأخيرة بسبب العلاقة بين سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والصرافة، والبنوك الرسمية.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 16/9/2016

استقرت أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في قيمة الذهب، أدى الى وجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة، أن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء يتأثر بالسوق السوداء لبيع العملات، لأنها تعتبر المكان الوحيد للمصنعين لتوفير الدولارات، ومازال الذهب في تغير مستمر وسنتابع ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تغيرات في الأسعار.

سعر الذهب عيار 18: 398.55 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 463 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 531.40 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 3720 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1321 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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