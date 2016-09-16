سعر الدولار اليوم الجمعة 16-9-2016 في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم، حيث ستبدأ العملة الأمريكية في الارتفاع مجددا بعد انتهاء أجازة العيد، حيث يترقب المتعاملون في سوق العملة الأسعار الجديدة للدولار في السوق السوداء، بعد 4 أيام من الاستقرار والهدوء النسبي، والامتناع عن البيع والشراء، مما أدى الى ثبات قيمة صرف العملة مقابل الجنيه المصري.

على صعيد آخر قالت مؤسسة التصنيف الائتماني، إن أداء البنوك الإسلامية جيد للغاية، ويحظى بسيولة عالية، والسر في ذلك يكمن في إصدار الصكوك الإسلامية، وثقة المتعاملين بهذا القطاع من البنوك، وزيادة الودائع المتوفرة لديها، وكثرة التعاملات الصغيرة، مما أضافها قوة كبيرة في سوق الصرف.

وقال متعاملون في أسواق العملة، أن تثبيت السعر الرسمي هو السبيل الوحيد للقضاء على السوق السوداء، وأن حالة الترقب تسيطر على مجريات الأمور في سوق العملة، مع وجود امتناع عن بيع الورقة الخضراء في بعض المناطق، وزيادة الإقبال على شراء الدولارات خارج شركات الصرافة الرسمية.

أما الحلول الأمنية، وغلق شركات الصرافة لم يثمر إلا سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، أكد مستوردون أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار والعملات الأجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الجمعة 16/9/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 12.65 جنيه للشراء مقابل 12.85 جنيه للبيع، بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء.

وعن تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم، أعلن البنك المركزي عن الرقابة على الإيداعات النقدية المشكوك فيها، وسط توقعات كبيرة بإجراء خفض لقيمة الجنيه المصري قريبا، وهي شروط قرض صندوق النقد الدولي، وأن البنوك ستقوم بإبلاغ وحدة مكافحة غسيل الأموال بأسماء من يقوم بأي تحويل في حسابات لا تخصه.

وبررت مصادر في سوق العملة ذلك بامتناع الصرافات عن البيع، واحتكار العملة الخضراء عند قليل من التجار، وتدهور السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، حيث أن رغم حالة الركود الشديد التي ضربت شركات الصرافة نتيجة القبضة الأمنية الشديدة.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

ومتابعة لأسعار العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 13.75 للشراء مقابل 13.95 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 15.60 للشراء و15.80 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 10.20 للشراء و10.30 للبيع، والين الياباني بلغ 8.60 للشراء مقابل 8.70 للبيع.

بالحديث عن العملات العربية، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 3.23 للشراء مقابل 3.33 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 37 للشراء مقابل 38 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 3.20 للشراء و3.25 للبيع، والريال القطري 3.22 للشراء و3.30 للبيع، والدينار البحريني 27.35 للشراء و27.40 للبيع، والريال العماني 27 للشراء و27.10 للبيع.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التغيرات، مع قرب وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بتلبية الإحتياجات اليومية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads