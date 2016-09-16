بدء تفويج حجاج القرعة من مكة المكرمة للمدينة المنورة غدًا السبت

أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، بدء تفويج حجاج القرعة الذين وصلوا الأراضي المقدسة عبر مطار جدة، إلى المدينة المنورة اعتبارا من صباح غد السبت; لقضاء 5 أيام بجوار الرسول الكريم.

وأضاف اللواء ماهر – في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى الأراضي المقدسة اليوم الجمعة – أنه تم التعاقد مع شركة “مكة”، التي تعد من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية السعودية; لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، لتفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى الإتفاق لأول مرة مع شركة لشحن حقائب الحجاج.

وأشار إلى أن بعثة حج القرعة نجحت هذا العام في حجز 90 % من فنادق الحجاج بالمدينة المنورة، بالمنطقة الشمالية المطلة على المسجد النبوي الشريف، فيما لا تبعد باقي الفنادق عن الحرم بأكثر من 200 متر.

وأكد اللواء ماهر أن أول فوج سيغادر المدينة المنورة لأرض الوطن يوم 23 سبتمبر الجاري، بينما سيغادر آخر فوج 2 أكتوبر المقبل، فيما سيغادر أول فوج مكة المكرمة باتجاه القاهرة يوم 19 سبتمبر الجاري، وآخر فوج في 28 سبتمبر الجاري.