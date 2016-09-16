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«شكري»: مصر تؤيد تحرك الجيش الليبي للحفاظ على الأمن والثروات البترولية

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«شكري»: مصر تؤيد تحرك الجيش الليبي للحفاظ على الأمن والثروات البترولية «شكري»: مصر تؤيد تحرك الجيش الليبي للحفاظ على الأمن والثروات البترولية

سامح شكري

وصف وزير الخارجية سامح شكري،  مشاركة الرئيس عبد الفتاح في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام بأنها تكتسب أهمية خاصة على ضوء عضوية في مجلس الأمن على المستوى الرئاسي، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس مصري في قمة مجلس الأمن.

وقال شكري، وفقا لتصريحات وكالة أنباء الشرق الأوسط،  إن الرئيس سيقوم بطرح الرؤية المصرية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الجهود المبذولة لتسوية الأزمات الإقليمية حفاظا على الاستقرار في المنطقة، فضلا عن تطورات الأوضاع السياسية والإقتصادية في مصر.

وأضاف،  أن الرئيس السيسي سوف يشارك في قمة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط التي ستولي اهتماما خاصا بكل من سوريا وليبيا.. مؤكدا حرص مصر على وحدة الأراضي السورية ودعم كل الجهود للتوصل لتسوية سلمية للأزمة السورية.

وأوضح شكري أن مصر ستولي أيضا أهمية قصوى بخصوص ضرورة عودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق الوفاق الوطني من خلال تنفيذ إتفاق الصخيرات.. مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي بكل ما يحمله من شرعية، وشدد على تأييد مصر التام لتحرك الجيش الليبي للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وتأمين الثروات البترولية الليبية.

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