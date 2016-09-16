ننشر المناطق غير المقبول طلابها بمدن جامعة القاهرة حسب النطاق الجغرافى

ينشر "اليوم السابع" أسماء المناطق غير المقبول طلابها بالمدن الجامعية لجامعة القاهرة، حسب النطاق الجغرافى الذى أعلنته جامعة القاهرة.

وكان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن مجلس الجامعة وافق على تغيير النطاق الجغرافى الخاص بعملية التسكين فى المدن الجامعية لجامعة القاهرة، على أن تتغير نسبة التسكين الجغرافية لتصل لـ50 كيلو مترًا مكعبًا من مركز الجامعة، بدلاً من 20 كيلو مترًا، التى كانت متبعة فى نظام التسكين القديم.

وأضاف نصار، أن سبب تغيير نظام التسكين، هو توصيل دعم التسكين لمستحقيه من الطلاب المغتربين من المناطق البعيدة، مؤكدًا أن النظام القديم يعطى الحق للطلاب من مدن قريبة من الجامعة للتسكين بالمدن الجامعية وتحرم المستحقين الحقيقيين.